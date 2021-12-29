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Байден распорядился отменить ограничения на въезд в США из 8 стран Африки

Байден распорядился отменить ограничения на въезд в США из 8 стран Африки Джозеф Байден распорядился отменить ограничения на въезд в США из восьми африканских государств, которые были введены в конце ноября из-за выявления омикрон-варианта нового коронавируса.
Другие страны
29 декабря 2021 г. 04:16
Байден распорядился отменить ограничения на въезд в США из 8 стран Африки
Джозеф Байден

Джозеф Байден распорядился отменить ограничения на въезд в США из восьми африканских государств, которые были введены в конце ноября из-за выявления омикрон-варианта нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского лидера.

Власти США с 29 ноября ввели дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави. Байден констатировал, что данные меры были приняты, "чтобы замедлить распространение "омикрон"-варианта в США и позволить Соединенным Штатам принять надлежащие меры в свете появления новой информации об этой разновидности". Уточняется, что в полночь на 31 декабря эти ограничения будут отменены.

По словам президента США, специалисты "добились больших успехов в понимании омикрон-варианта". Он также отметил, что указанная разновидность "уже распространилась более чем в 100 странах и является преобладающей в США".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон".

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