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Байден распорядился оказать федеральную помощь штату Арканзас из-за торнадо

Байден распорядился оказать федеральную помощь штату Арканзас из-за торнадо Президент США Джо Байден распорядился оказать федеральную помощь штату Арканзас из-за торнадо.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 22:08
Байден распорядился оказать федеральную помощь штату Арканзас из-за торнадо

Президент США Джо Байден распорядился оказать федеральную помощь штату Арканзас из-за торнадо.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Белого дома.

Он распорядился оказать содействие местным властям в проведении восстановительных работ после торнадо. Помощь может включать в себя, в частности, гранты на временное жилье и ремонт домов.

В результате стихийного бедствия, охватившего восемь штатов, были разрушены жилые дома, ряд объектов инфраструктуры, среди которых школа, церковь и театр. Наибольшее число погибших зафиксировано в Арканзасе, Индиане и Теннесси.

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