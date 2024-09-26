Байден распорядился направить Украине помощь на $375 млн

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере $375 млн.

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере $375 млн.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Белого дома.

В документе отмечается, что американский лидер "предоставил госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить оборонную продукцию" и предоставить услуги Министерства обороны США, включая "военную подготовку и обучение, с целью помощи Украине" на общую сумму $375 млн.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут объявить о выделении Украине дополнительных $8 млрд военной помощи во время визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского 26 сентября.

В издании не указали, каким будет состав нового пакета военной помощи.