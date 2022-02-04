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Байден раскрыл подробности операции по ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии

Байден раскрыл подробности операции по ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии Президент США Джозеф Байден в ходе обращения к гражданам рассказал, что главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, которого ликвидировали ВС США, был ответственен за недавнее нападение на тюрьму в
Другие страны
4 февраля 2022 г. 03:41
Байден раскрыл подробности операции по ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии

Президент США Джозеф Байден в ходе обращения к гражданам рассказал, что главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, которого ликвидировали ВС США, был ответственен за недавнее нападение на тюрьму в Сирии, где находились боевики ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, президент отметил, что террорист был причастен и руководил "серией зверств, в том числе против езидов".

"Благодаря храбрости наших войск, этого ужасного лидера террористов больше нет", - подчеркнул Байден.

Он рассказал, что террорист погиб, когда привел в действие самодельное взрывное устройство, опасаясь правосудия.

По словам Байдена, во избежание множества человеческих жертв было принято решение об атаке дома, где находился террорист, силовиками, а не с помощью авиаудара. Он также подчеркнул, что эта успешная операция стала свидетельством способности США устранять террористические угрозы "независимо от того, где они пытаются спрятаться в любой точке мира".

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Версия на азербайджанском языке Bayden İŞİD liderinin məhvi əməliyyatının təfərrüatlarını açıqlayıb

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