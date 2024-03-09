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Байден раскритиковал встречу Трампа с премьером Венгрии

Байден раскритиковал встречу Трампа с премьером Венгрии Президент США Джо Байден раскритиковал своего соперника на выборах Дональда Трампа за встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном во Флориде в пятницу.
Другие страны
9 марта 2024 г. 20:12
Байден раскритиковал встречу Трампа с премьером Венгрии

Президент США Джо Байден раскритиковал своего соперника на выборах Дональда Трампа за встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном во Флориде в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом сказал он во время своего выступления.

"Знаете, с кем он (Трамп) сегодня встречается в Мар-а-Лаго? Орбан из Венгрии, который категорически заявил, что не думает, что демократия работает, и ищет диктатуру", - отметил Байден.

Американский лидер также отметил, что выступает за будущее, "в котором мы будем защищать демократию, а не умалять ее".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Trampın Orbanla görüşünü tənqid edib

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