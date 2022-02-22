Байден проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем

Глава администрации США Джо Байден проводит в понедельник телефонную беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Глава администрации США Джозеф Байден проводит телефонную беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

Согласно изложенной им информации, "президент Байден начал беседу по защищенной линии связи с французским президентом Макроном и германским канцлером Шольцем в 15:17 по времени восточного побережья США", то есть в 00:17 по бакинскому времени.

США продолжают консультации с союзниками и партнерами, включая Украину, по поводу дальнейших шагов.