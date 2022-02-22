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Байден проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем

Байден проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем Глава администрации США Джо Байден проводит в понедельник телефонную беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Другие страны
22 февраля 2022 г. 00:48
Байден проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем

Глава администрации США Джозеф Байден проводит телефонную беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

Согласно изложенной им информации, "президент Байден начал беседу по защищенной линии связи с французским президентом Макроном и германским канцлером Шольцем в 15:17 по времени восточного побережья США", то есть в 00:17 по бакинскому времени.

США продолжают консультации с союзниками и партнерами, включая Украину, по поводу дальнейших шагов.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Makron və Şoltsla telefon danışığı aparır

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