Байден завершил телефонный разговор с лидерами нескольких стран об Украине

Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран-членов НАТО.

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с лидерами ряда союзных стран продолжался почти час.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали журналистам в пятницу в Белом доме.

"Телефонный звонок с трансатлантическими лидерами завершился в 15:33 по времени восточного побережья США (00:33 бакинское время)", - рассказали в Белом доме.

Напомним, что до этого сообщалось, что звонок начался в 23:45.

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Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран-членов НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Как говорится в сообщении, разговор начался в 23:45 (бакинское время).

Ранее стало известно, что в разговоре примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского союза и НАТО, премьер-министр Канады. Темой контакта названа ситуация вокруг Украины.

Отметим, что в полночь субботы Байден планирует выступить с заявлением о ситуации.