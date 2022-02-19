Байден завершил телефонный разговор с лидерами нескольких стран об Украине

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с лидерами ряда союзных стран продолжался почти час.
"Телефонный звонок с трансатлантическими лидерами завершился в 15:33 по времени восточного побережья США (00:33 бакинское время)", - рассказали в Белом доме.
Напомним, что до этого сообщалось, что звонок начался в 23:45.
Президент США Джо Байден проводит телефонный разговор с лидерами стран-членов НАТО.
Как передает Report со ссылкой на
Как говорится в сообщении, разговор начался в 23:45 (бакинское время).
Ранее стало известно, что в разговоре примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского союза и НАТО, премьер-министр Канады. Темой контакта названа ситуация вокруг Украины.
Отметим, что в полночь субботы Байден планирует выступить с заявлением о ситуации.