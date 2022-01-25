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Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами

Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами Президент США Джозеф Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами.
Другие страны
25 января 2022 г. 02:24
Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Защищенная видеоконференция президента Байдена с европейскими лидерами началась в 3.05 по полудню (00.05 - бакинское время) и закончилась в 4.25 по полудню (01.25 - бакинское время)", - заявил пресс-пул Белого дома.

Байден заявил, что разговор с европейскими лидерами продемонстрировал единство.

"Контакт был отличным, полное единство с европейскими лидерами", - сказал он журналистам.

Напомним, что президент США планировал в ходе видеозвонка обсудить продолжающийся кризис вокруг Украины. Ожидалось, что участие в видеозвонке примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также лидеры Франции, ФРГ, Италии, Польши и Великобритании.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden Avropa liderləri ilə videokonfrans keçirib

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