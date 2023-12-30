Байден провел в отпуске почти 40% всего своего президентского срока

Американский президент Джо Байден провел 418 дней (39% своего президентского срока) в отпуске.
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Дни так называемого отпуска Байдена включают 100 из 135 выходных в одном из двух его домов в Делавэре, в Кэмп-Дэвиде или в особняках миллиардеров-демократов. Теперь президент США прилетел в Санта-Крус на Виргинских островах с несколькими членами семьи. Белый дом отказался сообщить, кто присоединится к Джо Байдену и первой леди Джилл.
Первое семейство США будет наслаждаться тропическим раем в течение недели и вернется в Вашингтон 2 января. Чета Байденов поселилась в доме на берегу моря Two Palms Villa, принадлежащем донорам-демократам.