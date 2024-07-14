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Байден провел телефонный разговор с Трампом

Байден провел телефонный разговор с Трампом Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим соперником на предстоящих в ноябре выборах Дональдом Трампом, получившим ранение в результате стрельбы на его агитационном митинге в штате Пенсильвания.
Другие страны
14 июля 2024 г. 06:58
Байден провел телефонный разговор с Трампом

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим соперником на предстоящих в ноябре выборах Дональдом Трампом, получившим ранение в результате стрельбы на его агитационном митинге в штате Пенсильвания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Этим вечером президент поговорил с бывшим президентом Трампом", - заявил представитель Белого дома.

Он не привел никаких подробностей беседы. По словам этого чиновника, Байден также побеседовал с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром города Батлер, в котором проходил митинг Трампа, Бобом Дэндойем.

Напомним, что Трамп получил легкие ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".

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