Байден провел телефонный разговор с Трампом

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим соперником на предстоящих в ноябре выборах Дональдом Трампом, получившим ранение в результате стрельбы на его агитационном митинге в штате Пенсильвания.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим соперником на предстоящих в ноябре выборах Дональдом Трампом, получившим ранение в результате стрельбы на его агитационном митинге в штате Пенсильвания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Этим вечером президент поговорил с бывшим президентом Трампом", - заявил представитель Белого дома.

Он не привел никаких подробностей беседы. По словам этого чиновника, Байден также побеседовал с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром города Батлер, в котором проходил митинг Трампа, Бобом Дэндойем.

Напомним, что Трамп получил легкие ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".