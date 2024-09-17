Байден провел телефонный разговор с Трампом после попытки покушения

Действующий американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в понедельник выразил радость в связи с тем, что тот не пострадал при возможной попытке покушения.

Действующий американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в понедельник выразил радость в связи с тем, что тот не пострадал при возможной попытке покушения.

Как передает Report , об этом сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс на своей странице в X.

"Президент Байден только что поговорил с экс-президентом Трампом и выразил свое облегчение относительно того, что он в безопасности. Они тепло побеседовали, и бывший президент Трамп выразил признательность за звонок", - написала она.

До этого Байден заявил журналистам, что звонил Трампу, однако тот был недоступен.

Напомним, что 15 сентября произошла стрельба у гольф-клуба Trump International Golf Club, где находился Трамп. Секретная служба США уточнила, что ее сотрудник открыл огонь по вооруженному человеку.

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу пояснил, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться подозреваемый, был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера.

Подозреваемый Райан Уэсли Рут был задержан.