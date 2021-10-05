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Байден провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии

Байден провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Американский президент Джо Байден в понедельник в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил ситуацию вокруг Западных Балкан и сотрудничество США и ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе.
Другие страны
5 октября 2021 г. 04:40
Байден провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден

Американский президент Джо Байден в понедельник в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил ситуацию вокруг Западных Балкан и сотрудничество США и ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили Западные Балканы, и президент Байден выразил твердую поддержку продолжению процесса присоединения стран этого региона (к ЕС). Президент Байден также подчеркнул важность тесного сотрудничества США и ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе", - отмечается в заявлении.

Американский лидер в разговоре с главой ЕК также "подтвердил свою поддержку ЕС, основополагающего партнера Соединенных Штатов, и свою приверженность дальнейшей реализации итогов июньского саммита США - ЕС". Они также обсудили итоги заседания, созданного США и Евросоюзом совета по торговле и технологиям, прошедшего в Питтсбурге 29 сентября. Байден также "подчеркнул важность обеспечения трансграничных потоков данных и выравнивания условий в международной налоговой системе".

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