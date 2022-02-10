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Байден провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии

Байден провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом обсудил ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, а также подтвердил приверженность обеих стран обеспечению стабильности глобальных энерго
Другие страны
10 февраля 2022 г. 04:17
Байден провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии

Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом обсудил ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, а также подтвердил приверженность обеих стран обеспечению стабильности глобальных энергопоставок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Так, американский президент и король Саудовской Аравии обсудили "развитие событий в регионе и беспокоящие обе стороны вопросы". Байден, в частности, рассказал "о продолжающихся многосторонних переговорах о восстановлении ограничений ядерной программы Ирана". "Президент отметил свою приверженность обеспечению того, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие", - говорится в тексте.

Лидеры обсудили также ситуацию в Йемене. В частности, Байден заявил о "приверженности США поддержке Саудовской Аравии в защите ее народа и территории от "нападений со стороны сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

"Оба лидера дополнительно подчеркнули приверженность Соединенных Штатов и Саудовской Аравии обеспечению стабильности глобальных энергопоставок", - отмечается в документе.

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