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Байден провел совещание с командой по нацбезопасности по ситуации вокруг Украины

Байден провел совещание с командой по нацбезопасности по ситуации вокруг Украины Президент США Джо Байден в четверг провел совещание со своими помощниками по национальной безопасности по теме ситуации на границе России и Украины.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 20:53
Байден провел совещание с командой по нацбезопасности по ситуации вокруг Украины
Джозеф Байден

Президент США Джо Байден в четверг провел совещание со своими помощниками по национальной безопасности по теме ситуации на границе России и Украины.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, представители американской администрации опасаются, что нынешний кризис вокруг Украины может двигаться к "критической точке".

Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что Байден проведет телефонный разговор по ситуации в Украине с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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