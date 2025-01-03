Байден провел совещание по атакам в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Президент США Джо Байден провел совещание в связи с событиями в Новом Орлеане (штат Луизиана) и Лас-Вегасе (штат Невада).

Президент США Джо Байден провел совещание в связи с событиями в Новом Орлеане (штат Луизиана) и Лас-Вегасе (штат Невада).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Из него следует, что президент США и вице-президент Камала Харрис 2 января обсудили с командой по вопросам внутренней безопасности "ход расследования террористической атаки в Новом Орлеане". Кроме того, Байдену сообщили последние детали расследования взрыва электромобиля Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, глава государства "поручил своей команде продолжать выделять все ресурсы", чтобы "как можно быстрее завершить расследования". В совещании приняли участие министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Чарльз Браун, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, министр юстиции - генеральный прокурор Меррик Гарленд и другие представители действующей администрации.