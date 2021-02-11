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Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином

Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре на этом посту с председателем КНР Си Цзиньпином в среду обсудил борьбу с распространением нового коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире.
Другие страны
11 февраля 2021 г. 07:09
Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
Джо Байден и Си Цзиньпин

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре на этом посту с председателем КНР Си Цзиньпином в среду обсудил борьбу с распространением нового коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном письменном заявлении Белого дома.

"Два лидера обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии COVID-19, общим вызовам глобальной безопасности в сфере здравоохранения, изменению климата и предотвращению распространения оружия", - отмечается в заявлении.

Кроме того, добавили в Белом доме, Байден выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и на Тайване. "Президент Байден подтвердил приоритетный характер обеспечения безопасности, защиты процветания, здоровья и образа жизни американского народа и сохранения свободного и открытого пространства Индо-Тихоокеанского региона. Президент Байден подчеркнул свою глубокую обеспокоенность по поводу принудительных и несправедливых экономических практик Пекина, репрессивных мер в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий (КНР) в регионе, в том числе и в отношении Тайваня", - сообщили в Белом доме.

Американский лидер также "передал китайскому народу поздравления и добрые пожелания по случаю Нового года по лунному календарю". Байден прокомментировал разговор с председателем КНР у себя в Twitter. "Я сказал ему, что буду работать с Китаем, когда это принесет выгоду американскому народу", - написал глава Белого дома.

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