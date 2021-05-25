Байден провел переговоры с президентом Египта

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси обсудил срочную необходимость доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси обсудил срочную необходимость доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и важность восстановления анклава.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Стороны рассмотрели срочную необходимость доставки гуманитарной помощи нуждающимся в секторе Газа и оказания поддержки усилиям по восстановлению (анклава), чтобы это принесло пользу населению, а не ХАМАС, - обратили внимание в пресс-службе. - Президент Байден отметил, что поручил госсекретарю США Энтони Блинкену направиться в регион в связи с данными неотложными потребностями".