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Байден провел еще один телефонный разговор с Макроном

Байден провел еще один телефонный разговор с Макроном Джозеф Байден провел еще один телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 01:22
Байден провел еще один телефонный разговор с Макроном

Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, беседа состоялась в преддверии визита французского лидера в Москву.

"Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российских ВС на границе с Украиной", - говорится в сообщении, распространенном Белым домом по итогам разговора.

Предыдущая телефонная беседа Байдена и Макрона прошла 2 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Baydenlə Makron arasında daha bir telefon danışığı olub

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