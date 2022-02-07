Байден провел еще один телефонный разговор с Макроном

Джозеф Байден провел еще один телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.

Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, беседа состоялась в преддверии визита французского лидера в Москву.

"Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российских ВС на границе с Украиной", - говорится в сообщении, распространенном Белым домом по итогам разговора.

Предыдущая телефонная беседа Байдена и Макрона прошла 2 февраля.