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Байден провел церемонию помилования индеек перед Днем благодарения

Байден провел церемонию помилования индеек перед Днем благодарения Президент США Джо Байден в понедельник помиловал индеек по кличкам Шоколадка и Крошка перед наступающим 24 ноября Днем благодарения.
Другие страны
21 ноября 2022 г. 21:52
Байден провел церемонию помилования индеек перед Днем благодарения

Президент США Джо Байден в понедельник помиловал индеек по кличкам Шоколадка и Крошка перед наступающим 24 ноября Днем благодарения.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Шоколадка, я дарую тебе помилование, так же как и тебе, Крошка", - сказал Байден, обращаясь к индейкам на церемонии в саду Белого дома.

Индеек Шоколадку и Крошку вырастили на ферме в городе Монро в штате Северная Каролина, там они и продолжат жить.

Шоколадка весит 20,8 кг, а Крошка – 21,3 кг.

По данным министерства сельского хозяйства США, в этом году на День благодарения съедят около 40 млн индеек, блюдо из индейки является традиционным для этого праздника.

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