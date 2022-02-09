О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден проведет третий телефонный разговор с Макроном

Байден проведет третий телефонный разговор с Макроном Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент Джо Байден в ближайшем будущем снова проведет переговоры по ситуации вокруг Украины со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Другие страны
9 февраля 2022 г. 08:56
Байден проведет третий телефонный разговор с Макроном

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент Джо Байден в ближайшем будущем снова проведет переговоры по ситуации вокруг Украины со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Байден и Макрон дважды беседовали за прошедшую неделю, и я ожидаю, что вскоре состоятся их новые контакты", - отметила Псаки на брифинге.

Она добавила, что США и Франция поддерживают контакты на различных уровнях.

Ранее Макрон обсудил с американским коллегой меры сдерживания в ответ на якобы продолжающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной.

До этого Байден и Макрон провели два телефонных переговоров, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baydenlə Makron arasında Ukrayna mövzusunda üçüncü telefon danışığı olacaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18
Распространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
ВидеоРаспространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
8 февраля 2022 г. 17:26
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
8 февраля 2022 г. 16:59
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
8 февраля 2022 г. 13:31
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок
8 февраля 2022 г. 12:24
Военнослужащим еще двух структур присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим еще двух структур присвоено звание "Ветеран войны"
8 февраля 2022 г. 12:11
Макрон проинформировал Путина о проведенной встрече с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
Макрон проинформировал Путина о проведенной встрече с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
8 февраля 2022 г. 01:21
USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе
USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе
7 февраля 2022 г. 19:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi