Байден проведет третий телефонный разговор с Макроном

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент Джо Байден в ближайшем будущем снова проведет переговоры по ситуации вокруг Украины со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент Джо Байден в ближайшем будущем снова проведет переговоры по ситуации вокруг Украины со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Байден и Макрон дважды беседовали за прошедшую неделю, и я ожидаю, что вскоре состоятся их новые контакты", - отметила Псаки на брифинге.

Она добавила, что США и Франция поддерживают контакты на различных уровнях.

Ранее Макрон обсудил с американским коллегой меры сдерживания в ответ на якобы продолжающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной.

До этого Байден и Макрон провели два телефонных переговоров, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины.