Байден проведет переговоры с лидерами стран НАТО по Украине

Президент США Джозеф Байден проведет разговор с лидерами Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, руководством Евросоюза и НАТО по ситуации вокруг Украины.

Президент США Джозеф Байден сегодня проведет разговор с лидерами Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, руководством Евросоюза и НАТО по ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джозефом Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского союза и НАТО, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины", - отмечается в документе.

Время начала телеконференции не уточняется.