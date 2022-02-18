О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден проведет переговоры с лидерами стран НАТО по Украине

Байден проведет переговоры с лидерами стран НАТО по Украине Президент США Джозеф Байден проведет разговор с лидерами Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, руководством Евросоюза и НАТО по ситуации вокруг Украины.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 05:41
Байден проведет переговоры с лидерами стран НАТО по Украине

Президент США Джозеф Байден сегодня проведет разговор с лидерами Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, руководством Евросоюза и НАТО по ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джозефом Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского союза и НАТО, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины", - отмечается в документе.

Время начала телеконференции не уточняется.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19
Азербайджан подпишет соглашения с Европейским союзом и Всемирным банком
Азербайджан подпишет соглашения с Европейским союзом и Всемирным банком
14 февраля 2022 г. 12:22
Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре
Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре
14 февраля 2022 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi