О нас

Байден проведет отдельную встречу с саудовским принцем и министрами

Байден проведет отдельную встречу с саудовским принцем и министрами Президент США Джо Байден и члены сопровождающей его в ходе поездки в Саудовскую Аравию делегации проведут в пятницу отдельную встречу с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и саудовскими министрами.
Другие страны
15 июля 2022 г. 08:14
Байден проведет отдельную встречу с саудовским принцем и министрами

Президент США Джо Байден и члены сопровождающей его в ходе поездки в Саудовскую Аравию делегации проведут в пятницу отдельную встречу с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и саудовскими министрами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует распространенный в четверг Белым домом график американского лидера.

Согласно этим данным, встреча Байдена и его делегации с наследным принцем и министрами состоится после окончания двусторонней встречи американского президента с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. "Президент и его команда примут участие в рабочей сессии с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом и саудовскими министрами", - говорится в документе.

Ранее Белый дом сообщал, что наследный принц будет присутствовать на двусторонней встрече Байдена с королем страны в числе других официальных лиц королевства. О дополнительных мероприятиях с его участием не сообщалось. При этом сам американский лидер подчеркивал, что едет в Саудовскую Аравию не ради встречи с ее наследным принцем. В Белом доме ранее также уходили от ответа на вопрос о том, пожмет ли Байден руку наследному принцу при встрече.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi