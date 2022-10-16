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Байден прокомментировал пожар в тегеранской тюрьме

Байден прокомментировал пожар в тегеранской тюрьме Президент США Джо Байден, комментируя пожар, возникший на территории тюрьмы Эвин в Тегеране, назвал "репрессивным" руководство Ирана.
Другие страны
16 октября 2022 г. 07:06
Байден прокомментировал пожар в тегеранской тюрьме

Президент США Джо Байден, комментируя пожар, возникший на территории тюрьмы Эвин в Тегеране, назвал "репрессивным" руководство Ирана.

Как передает Report, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

В ответ на вопрос о возгорании в пенитенциарном учреждении американский лидер заявил, что иранское "правительство очень репрессивно". "Это нехорошая группа", - добавил он, говоря о властях исламской республики.

Одновременно с этим Байден подчеркнул, что "очень сильно уважает людей, которые вышли протестовать на улицы".

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс написал на своей странице в Twitter, что ведомство внимательно следит за сообщениями о ситуации в тюрьме, при этом считает Иран ответственным за безопасность содержащихся там американских граждан.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Tehran həbsxanasındakı yanğına münasibət bildirib

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