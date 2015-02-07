Байден: происходящее с Украиной показало, что у безопасности ЕС проблемы с коррупцией

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Европа - основа взаимодействия США со всем остальным миром. С таким заявлением выступил вице-президент США Джозеф Байден на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Европа - не только дом наших ближайших союзников. Европа - основа взаимодействия США со всем остальным миром, - подчеркнул Байден. - Вместе мы прошли большой путь к реализации нашей мечты о свободной единой мирной Европе. Вместе мы расширили евроатлантическое сообщество от Балтики до Черного моря".

Одновременно Байден заметил, что происходящее с Украиной показало, что у европейской безопасности много проблем, прежде всего с коррупцией.

Также вице-президент США заявил, что США не верят в военное разрешение кризиса в Украине.

"От Львова до Харькова - украинцы едины", - добавил Байден.

Он пояснил, что целью США не является подрыв или ослабление экономики России, передает Report со ссылкой на ТАСС.