Байден проголосовал на выборах президента США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден проголосовал в штате Делавер.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден проголосовал в штате Делавер.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трансляцию вели местные телеканалы.

Байден пришел на избирательный участок в городе Уилмингтон вместе с супругой Джилл. Оба были в масках, Джо – одноразовой голубой, его жена – многоразовой черной.

На выходе с избирательного участка Байдена встретили сторонники и журналисты, которым он подтвердил, что проголосовал. Трансляция того, что происходило внутри участка, не велась.