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Байден проголосовал на выборах президента США

Байден проголосовал на выборах президента США Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден проголосовал в штате Делавер.
Другие страны
28 октября 2020 г. 21:48

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден проголосовал в штате Делавер.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трансляцию вели местные телеканалы.

Байден пришел на избирательный участок в городе Уилмингтон вместе с супругой Джилл. Оба были в масках, Джо – одноразовой голубой, его жена – многоразовой черной.

На выходе с избирательного участка Байдена встретили сторонники и журналисты, которым он подтвердил, что проголосовал. Трансляция того, что происходило внутри участка, не велась.

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