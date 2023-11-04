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Байден продлил запрет на инвестиции США в связанные с военными компании КНР

Байден продлил запрет на инвестиции США в связанные с военными компании КНР Президент США Джо Байден продлил на год действие указа своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в несколько компаний КНР, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).
Другие страны
4 ноября 2023 г. 05:45
Байден продлил запрет на инвестиции США в связанные с военными компании КНР

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в несколько компаний КНР, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

В документе отмечается, что глава американской администрации полагает, что КНР "использует капитал США в своих интересах, чтобы обеспечить ресурсами и предоставить средства для развития и модернизации своих вооруженных сил, разведки и других органов безопасности", что якобы "позволяет КНР напрямую угрожать территории США и силам США за рубежом".

"По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 ноября 2020 года и расширенного 3 июня 2021 года, должно продолжаться и после 12 ноября 2023 года. Я продлеваю на один год действие национального режима чрезвычайного положения", — отмечается в сообщении.

Напомним, что Дональд Трамп 12 ноября 2020 года подписал указ, запрещающий американским инвесторам покупку и продажу ценных бумаг китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с НОАК. Список этих компаний должен составлять министр обороны США. Пекин тогда подверг критике это решение. 3 июня 2021 года Байден расширил перечень, увеличив количество находящихся в нем компаний с 48 до 59. Был добавлен несколько китайских фирм, которые занимаются технологиями, якобы связанными со слежкой за этническими меньшинствами КНР.

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