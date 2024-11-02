Байден продлил введенные в 1979 году санкции против Ирана

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против исламской республики.

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против исламской республики.

Как передает Report , об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В документе отмечается, что "отношения с Ираном пока не нормализованы", а "процесс выполнения двусторонних соглашений от 19 января 1981 года продолжается".

Речь идет об Алжирских соглашениях между США и Ираном. Они привели к освобождению американских дипломатов, которые более года провели в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

"По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные тогда с целью противодействия этому чрезвычайному положению меры должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2024 года", - отмечается в заявлении.

"Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год", - добавил президент.