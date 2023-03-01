Байден продлил санкции в отношении РФ из-за войны в Украине

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных ранее в отношении России из-за войны в Украине.

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных ранее в отношении России из-за войны в Украине.

Как сообщает Report , об этом говорится в распространенной Белым домом документации.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, примененных нынешней администрацией 21 февраля 2022 года, предыдущей администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму.

По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года".

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - утверждается в пояснительной записке президента.

Вашингтон начал вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине, включая аннексию Крыма в марте 2014 года. Под их действие подпали несколько российских банков и компаний, крупные предприниматели, а также должностные лица высокого ранга РФ и правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича.