Байден продлил санкции в отношении Беларуси

Президент США Джозеф Байден продлил на год санкции в отношении властей Беларуси.

Президент США Джозеф Байден продлил на год санкции в отношении властей Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Беларуси", - говорится в уведомлении, направленном Байденом конгрессу США.

Американский президент объяснил, что основанием для такого решения стали "действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима", которые, по его словам, "представляют необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".