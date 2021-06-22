Байден продлил режим санкций США в отношении КНДР

Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР.

Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют документы, обнародованные в понедельник пресс-службой Белого дома.

Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании целого ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. Принятые тогда Вашингтоном меры были нацелены, в частности, на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

"Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В связи с этим я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее", - говорится в тексте уведомления, подписанного 21 июня Байденом. Его пресс-служба распространила также копию письма, направленного главой американской администрации в связи с продлением режима санкций руководству Конгресса США.