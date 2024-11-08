Байден продлил на год запрет на инвестиции США в некоторые фирмы КНР

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в несколько китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в несколько китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Как передает Report , об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, президент полагает, что Пекин "использует капитал США в своих интересах, чтобы обеспечить ресурсами и предоставить средства для развития и модернизации своих вооруженных сил, разведки и других органов безопасности", что якобы "позволяет КНР напрямую угрожать территории США и силам США за рубежом".

"Угроза инвестирования в ценные бумаги, которые обеспечивают финансирование некоторых компаний КНР, и определенные виды применения и разработки китайских технологий наблюдения продолжают оставаться чрезвычайной и необычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - заявил Байден. "По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного <...> 12 ноября 2020 года и расширенного 3 июня 2021 года, должно продолжаться и после 12 ноября 2024 года", - отмечается в сообщении. "Я продлеваю на один год действие национального режима чрезвычайного положения", - добавил американский лидер.