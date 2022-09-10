Байден продлил на год введенный в США после терактов 11 сентября режим ЧП

Президент США Джо Байден в пятницу продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года.

Президент США Джо Байден в пятницу продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как подчеркнул глава вашингтонской администрации в уведомлении Конгрессу США, "поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение, объявленное 14 сентября 2001 года", продлено еще на год. Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Чрезвычайное положение было введено в США спустя три дня, после того как террористы захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон.

Согласно действующему закону, режим ЧП автоматически прекращается, если президент страны в течение 90 дней после очередной годовщины трагической даты не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре США, где собраны официальные документы американского правительства, уведомление о необходимости его продления еще на год.