Байден продлил на год указ о запрете инвестиций США в связанные с военными компании КНР

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в ряд компаний КНР, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в ряд компаний КНР, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

"Президент пришел к выводу, что КНР все больше использует капитал США в своих интересах, чтобы обеспечить ресурсами и предоставить средства для развития и модернизации своих вооруженных сил, спецслужб и других органов безопасности, позволяя КНР напрямую угрожать территории США и силам США за рубежом", - утверждается в тексте.

"Угроза инвестирования в ценные бумаги, которые обеспечивают финансирование некоторых компаний КНР, и определенные виды использования и разработки китайских технологий наблюдения продолжают оставаться чрезвычайной и необычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - заявил Байден.

Трамп 12 ноября 2020 года подписал указ, запрещающий американским инвесторам покупку и продажу ценных бумаг китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с НОАК. Список этих компаний должен составлять министр обороны США. Пекин тогда подверг критике данное решение.