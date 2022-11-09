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Байден продлил на год указ о запрете инвестиций США в связанные с военными компании КНР

Байден продлил на год указ о запрете инвестиций США в связанные с военными компании КНР Президент США Джо Байден продлил на год действие указа своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в ряд компаний КНР, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).
Другие страны
9 ноября 2022 г. 04:07
Байден продлил на год указ о запрете инвестиций США в связанные с военными компании КНР

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в ряд компаний КНР, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

"Президент пришел к выводу, что КНР все больше использует капитал США в своих интересах, чтобы обеспечить ресурсами и предоставить средства для развития и модернизации своих вооруженных сил, спецслужб и других органов безопасности, позволяя КНР напрямую угрожать территории США и силам США за рубежом", - утверждается в тексте.

"Угроза инвестирования в ценные бумаги, которые обеспечивают финансирование некоторых компаний КНР, и определенные виды использования и разработки китайских технологий наблюдения продолжают оставаться чрезвычайной и необычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - заявил Байден.

Трамп 12 ноября 2020 года подписал указ, запрещающий американским инвесторам покупку и продажу ценных бумаг китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с НОАК. Список этих компаний должен составлять министр обороны США. Пекин тогда подверг критике данное решение.

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