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Байден продлил на год режим некоторых санкций против России

Байден продлил на год режим некоторых санкций против России Президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, который дает администрации возможность вводить новые санкции в отношении физических и юридических лиц из России.
Другие страны
7 апреля 2023 г. 21:00
Байден продлил на год режим некоторых санкций против России

Президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, который дает администрации возможность вводить новые санкции в отношении физических и юридических лиц из России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

"Указанная вредоносная деятельность правительства Российской Федерации продолжает представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США", - говорится в документе.

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