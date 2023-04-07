Байден продлил на год режим некоторых санкций против России

Президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, который дает администрации возможность вводить новые санкции в отношении физических и юридических лиц из России.

Президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, который дает администрации возможность вводить новые санкции в отношении физических и юридических лиц из России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

"Указанная вредоносная деятельность правительства Российской Федерации продолжает представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США", - говорится в документе.