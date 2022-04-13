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Байден продлил на год режим ЧС по России

Байден продлил на год режим ЧС по России Президент США Джо Байден объявил о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации, который был введен год назад в связи с "определенными вредоносными действиями" российских властей.
Другие страны
13 апреля 2022 г. 20:47

Президент США Джо Байден объявил о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации, который был введен год назад в связи с "определенными вредоносными действиями" российских властей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, режим служит правовой основой для немалой части действующих против России санкций.

Байден заявил, что "определенные вредоносные действия правительства РФ за рубежом" продолжают представлять "нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

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