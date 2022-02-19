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Байден продлил финансирование правительства США

Байден продлил финансирование правительства США Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренную до этого Конгрессом инициативу о временном финансировании федерального правительства до 11 марта включительно.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 00:09
Байден продлил финансирование правительства США

Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренную до этого Конгрессом инициативу о временном финансировании федерального правительства до 11 марта включительно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, уведомление об этом распространила пресс-служба Белого дома.

Отметим, что 30 сентября в США закончился 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на 2022 год. В связи с этим они вынуждены принимать временные резолюции о продлении финансирования правительства. Предыдущий такой документ действует до 18 февраля. Если бы новая резолюция не была утверждена к этому времени, США могла грозить новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок - 35 дней.

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