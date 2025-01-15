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Байден продлил действие указа о санкциях против поселенцев на Западном берегу

Байден продлил действие указа о санкциях против поселенцев на Западном берегу Президент США Джо Байден продлил на год действие указа о санкциях в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
15 января 2025 г. 05:13
Байден продлил действие указа о санкциях против поселенцев на Западном берегу

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа о санкциях в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, соответствующее заявление президента США распространила пресс-служба Белого дома

В документе говорится, что "жестокость со стороны экстремистски настроенных поселенцев" на Западном берегу реки Иордан достигла "недопустимых масштабов и представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу и в секторе Газа, в Израиле и в целом на Ближнем Востоке". По словам Байдена, ситуация на Западном берегу может негативно сказаться на перспективах двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта, а также грозит "более обширной дестабилизацией на Ближнем Востоке"

"Ситуация на Западном берегу продолжает представлять необычную и выдающуюся угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - подчеркнул президент США.

В связи с этим он распорядился продлить на один год действие режима ЧС, введенного 1 февраля 2024 года.

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