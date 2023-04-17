Байден призвал ужесточить законы после новых случаев стрельбы в США

Президент США Джо Байден после новых случаев стрельбы в Штатах снова призвал Конгресс ужесточить правила оборота оружия, в том числе запретить штурмовые винтовки и снять с производителей юридический иммунитет за применение их продукции.

Президент США Джо Байден после новых случаев стрельбы в Штатах снова призвал Конгресс ужесточить правила оборота оружия, в том числе запретить штурмовые винтовки и снять с производителей юридический иммунитет за применение их продукции.

Как передает Report , слова американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

Байден заявил, что вместе с женой молится за семьи четырех граждан США, которые погибли на подростковой вечеринке в Дэдвилле в штате Алабама, и еще двух человек, застреленных в общественном парке Луисвилля в Кентукки.

"Оружие – это главный убийца детей в Америке, и цифры только растут, не снижаются", – сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что в силах Конгресса требовать безопасного хранения оружия, а также бэкграундных проверок при любых продажах.

Президент США назвал недавние инциденты со стрельбой "возмутительными и неприемлемыми", напомнив, что неоднократно призывал законодателей к проведению реформ в сфере контроля над оружием.

Напомним, что при стрельбе на дне рождения в городе Дэдвилл, штат Алабама, погибли четверо, получили ранения не менее 20 человек. Позднее очередной вооруженный инцидент был зафиксирован в крупнейшем городе штата Кентукки Луисвилле, где погибли два человека, еще четверо получили огнестрельные ранения.