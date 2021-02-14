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Байден призвал ограничить продажу огнестрельного оружия в США

Байден призвал ограничить продажу огнестрельного оружия в США Президент США Джо Байден призвал американский Конгресс реформировать законы, регулирующие ношение огнестрельного оружия
Другие страны
14 февраля 2021 г. 21:27
Байден призвал ограничить продажу огнестрельного оружия в США
Джо Байден

Президент США Джо Байден призвал американский Конгресс реформировать законы, регулирующие ношение огнестрельного оружия.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, по мнению Байдена, перед продажей любого огнестрельного оружия следует проверять прошлое покупателя. Кроме того, необходимо запретить автоматическое и полуавтоматическое оружие, а также магазины большой емкости. Также президент США считает, что производители, которые сознательно продают боевое оружие частным лицам, должны отвечать за последствия своих действий.

Байден объяснил необходимость реформы борьбой c массовыми убийствами. "Такие изменения - это наш долг перед теми, кого мы потеряли, и теми, кто оплакивает погибших, - заявил президент. - Пришло время действовать". Он предложил брать пример с семей пострадавших в результате стрельбы в Паркленде, которые ведут борьбу за ограничение права на ношение оружия.

В США регулярно происходят массовые расстрелы, нередко с десятками жертв. В 2018 году самый кровавый инцидент такого рода произошел в феврале, когда 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в своей бывшей школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек, 17 получили ранения. В 2019 году 21-летний стрелок убил 23 посетителя торгового центра в городе Эль-Пасо (Техас), еще 23 человека получили ранения.

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