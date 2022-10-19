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Байден призвал нефтяные компании США повышать объемы добычи

Байден призвал нефтяные компании США повышать объемы добычи Администрация Соединенных Штатов считает, что американские нефтяные компании должны повышать объемы своей добычи, направлять полученные благодаря высоким ценам на энергоносители сверхдоходы на это, а не на обратный выкуп своих акций.
Другие страны
19 октября 2022 г. 22:54
Байден призвал нефтяные компании США повышать объемы добычи

Администрация Соединенных Штатов считает, что американские нефтяные компании должны повышать объемы своей добычи, направлять полученные благодаря высоким ценам на энергоносители сверхдоходы на это, а не на обратный выкуп своих акций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме перед журналистами.

"Я обращаюсь ко всем американским нефтяным компаниям: вы получаете рекордные прибыли, мы даем вам больше уверенности, чтобы вы могли действовать сейчас для увеличения добычи нефти", - отметил глава государства.

Он призвал нефтяные компании США отказаться от обратного выкупа своих акций.

"Во втором квартале этого года прибыль шести крупнейших нефтекомпаний США составила более 70 млрд. долларов. До сих пор американские нефтяные компании используют эту небывалую прибыль для выкупа собственных акций, передавая эти деньги своим акционерам, а не потребителям. В первой половине года эти же компании фактически потратили 20 млрд долларов на выкуп собственных акций, и, что самое главное, речь идет о крупнейшем по объему выкупе за последнее десятилетие", - добавил президент.

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