Байден призвал недовольных выдвинуть собственные кандидатуры на выборах президента США

Президент США Джо Байден призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на первых дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента на партийном съезде в августе.

Президент США Джо Байден призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на первых дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента на партийном съезде в августе.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью MSNBC.

Политик также добавил, что сильно разочарован "элитами", которые подогревают дискуссии о его низких шансах победить республиканца Дональда Трампа после неудачных дебатов, и их попытками вынудить его прекратить кампанию.

"Если кто-то из этих людей не считает, что я должен баллотироваться, выступите против меня. Дерзайте. Выдвигайте свою кандидатуру на пост президента - бросьте мне вызов на съезде", - заявил он.

Действующий глава государства еще раз повторил, что не собирается снимать свою кандидатуру.