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Байден призвал недовольных выдвинуть собственные кандидатуры на выборах президента США

Байден призвал недовольных выдвинуть собственные кандидатуры на выборах президента США Президент США Джо Байден призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на первых дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента на партийном съезде в августе.
Другие страны
8 июля 2024 г. 20:57
Байден призвал недовольных выдвинуть собственные кандидатуры на выборах президента США

Президент США Джо Байден призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на первых дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента на партийном съезде в августе.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью MSNBC.

Политик также добавил, что сильно разочарован "элитами", которые подогревают дискуссии о его низких шансах победить республиканца Дональда Трампа после неудачных дебатов, и их попытками вынудить его прекратить кампанию.

"Если кто-то из этих людей не считает, что я должен баллотироваться, выступите против меня. Дерзайте. Выдвигайте свою кандидатуру на пост президента - бросьте мне вызов на съезде", - заявил он.

Действующий глава государства еще раз повторил, что не собирается снимать свою кандидатуру.

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