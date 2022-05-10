Байден призвал Конгресс незамедлительно одобрить выделение $33 млрд на помощь Украине

Президент США Джо Байден призвал Конгресс незамедлительно одобрить его запрос о выделении дополнительного финансирования в размере 33 млрд долларов США на помощь Украине, чтобы он подписал соответствующий законопроект в ближайшие дни.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс незамедлительно одобрить его запрос о выделении дополнительного финансирования в размере 33 млрд долларов США на помощь Украине, чтобы он подписал соответствующий законопроект в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома заявлении американского лидера.

По его словам, если это не будет сделано, США вынуждены будут приостановить помощь Киеву примерно через 10 дней. "Это срочная потребность: я почти исчерпал ресурсы, выделенные мне двухпартийным большинством в Конгрессе на поддержку украинских бойцов... Мы не можем допустить того, чтобы наши поставки помощи остановились, пока мы ждем дальнейших действий со стороны Конгресса. У нас осталось примерно 10 дней до этой критической черты", - предупредил хозяин Белого дома.

"Я призываю Конгресс незамедлительно принять законопроект о дополнительной помощи Украине и передать его мне на подпись в ближайшие несколько дней", - заявил он.