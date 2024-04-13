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Байден призвал Иран не наносить удар по Израилю

Байден призвал Иран не наносить удар по Израилю Тегеран не добьется успеха, если вознамерится применить военную силу в ответ на недавний удар Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 00:49
Байден призвал Иран не наносить удар по Израилю

Тегеран не добьется успеха, если вознамерится применить военную силу в ответ на недавний удар Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

"Мы преданны обороне Израиля. Будем поддерживать Израиль, поможем защищать Израиль. И Иран не добьется успеха", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом американский лидер призвал Тегеран не идти на использование силы в складывающейся ситуации. На вопрос о том, какой сигнал он хотел бы сейчас подать Ирану, Байден ответил: "Не делайте этого".

Главу администрации также попросили уточнить, когда следует ожидать потенциального удара Ирана по Израилю. Байден заявил, что не хотел бы разглашать информацию разведки США. "Мое ожидание - раньше, а не позже", - добавил президент.

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