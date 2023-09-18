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Байден призвал граждан США избегать поездок в Иран

Байден призвал граждан США избегать поездок в Иран Президент США Джо Байден призвал американских граждан избегать поездок в Иран, объяснив это "серьезными рисками", сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 20:10
Байден призвал граждан США избегать поездок в Иран

Президент США Джо Байден призвал американских граждан избегать поездок в Иран, объяснив это "серьезными рисками", сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"В то время как мы приветствуем дома наших граждан (вернувшихся из Ирана в рамках обмена заключенными - ред.), я вновь напоминаю всем американцам о серьезных рисках, с которыми сопряжены поездки в Иран. Владельцам американских паспортов не следует ездить туда", - заявил Байден.

Американский лидер добавил, что в Иране американским гражданам может грозить "похищение, произвольный арест и задержание".

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