Байден призвал граждан США избегать поездок в Иран

Президент США Джо Байден призвал американских граждан избегать поездок в Иран, объяснив это "серьезными рисками", сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Президент США Джо Байден призвал американских граждан избегать поездок в Иран, объяснив это "серьезными рисками", сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"В то время как мы приветствуем дома наших граждан (вернувшихся из Ирана в рамках обмена заключенными - ред.), я вновь напоминаю всем американцам о серьезных рисках, с которыми сопряжены поездки в Иран. Владельцам американских паспортов не следует ездить туда", - заявил Байден.

Американский лидер добавил, что в Иране американским гражданам может грозить "похищение, произвольный арест и задержание".