О нас

Байден призвал американцев продолжать протесты из-за вердикта Верховного суда по абортам

Байден призвал американцев продолжать протесты из-за вердикта Верховного суда по абортам Президент США Джо Байден в воскресенье призвал несогласных с решением Верховного суда страны об отмене федеральных гарантий прав на аборты продолжать протестные акции.
Другие страны
11 июля 2022 г. 08:50
Байден призвал американцев продолжать протесты из-за вердикта Верховного суда по абортам

Президент США Джо Байден в воскресенье призвал несогласных с решением Верховного суда страны об отмене федеральных гарантий прав на аборты продолжать протестные акции.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Американский лидер общался с журналистами в штате Делавэр. Сотрудники СМИ спросили, что Байден может сказать активистам, утроившим в субботу у Белого дома акцию протеста против ограничения прав на аборты. "Продолжайте протестовать, продолжайте отстаивать свою точку зрения. Это крайне важно", - ответил американский лидер.

При этом он вновь заявил о необходимости принятия федерального закона, гарантирующего женщинам право на аборты. Кроме того, Байден сообщил, что он попросил сотрудников своей администрации изучить, уполномочен ли президент страны объявить о режиме ЧС в сфере здравоохранения в связи с вердиктом Верховного суда по абортам.

Напомним, что 24 июня Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. Данное решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, пытались значительно ужесточить законы об абортах. Против этого традиционно выступают демократы. После этого в Вашингтоне и других крупных городах США начались акции протеста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
9 июля 2022 г. 17:36
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
9 июля 2022 г. 10:22
Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
ФотоМинистр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
8 июля 2022 г. 17:14
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
8 июля 2022 г. 16:28
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
8 июля 2022 г. 13:13
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
8 июля 2022 г. 10:28
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 16:42
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
7 июля 2022 г. 15:57
Эксперт: Казахстану следует любыми способами сохранить поставки нефти в Европу
Эксперт: Казахстану следует любыми способами сохранить поставки нефти в Европу
7 июля 2022 г. 15:14
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству поселка Рамана
6 июля 2022 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi