Байден призвал американцев продолжать протесты из-за вердикта Верховного суда по абортам

Президент США Джо Байден в воскресенье призвал несогласных с решением Верховного суда страны об отмене федеральных гарантий прав на аборты продолжать протестные акции.

Президент США Джо Байден в воскресенье призвал несогласных с решением Верховного суда страны об отмене федеральных гарантий прав на аборты продолжать протестные акции.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Американский лидер общался с журналистами в штате Делавэр. Сотрудники СМИ спросили, что Байден может сказать активистам, утроившим в субботу у Белого дома акцию протеста против ограничения прав на аборты. "Продолжайте протестовать, продолжайте отстаивать свою точку зрения. Это крайне важно", - ответил американский лидер.

При этом он вновь заявил о необходимости принятия федерального закона, гарантирующего женщинам право на аборты. Кроме того, Байден сообщил, что он попросил сотрудников своей администрации изучить, уполномочен ли президент страны объявить о режиме ЧС в сфере здравоохранения в связи с вердиктом Верховного суда по абортам.

Напомним, что 24 июня Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. Данное решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, пытались значительно ужесточить законы об абортах. Против этого традиционно выступают демократы. После этого в Вашингтоне и других крупных городах США начались акции протеста.