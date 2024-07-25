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Байден призвал американцев поддержать Харрис на президентских выборах

Байден призвал американцев поддержать Харрис на президентских выборах Американский лидер Джо Байден призвал сограждан поддержать вице-президента США Камалу Харрис на выборах главы государства.
Другие страны
25 июля 2024 г. 04:30
Байден призвал американцев поддержать Харрис на президентских выборах

Американский лидер Джо Байден призвал сограждан поддержать вице-президента США Камалу Харрис на выборах главы государства.

Как сообщает Report, об этом говорится в специальном обращении президента Байдена к нации.

"Я сделал свой выбор, <...> я хотел бы поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис, - сказал Байден, обращаясь к согражданам из Овального кабинета по случаю своего отказа от борьбы за переизбрание. - Теперь выбор за вами - за американским народом".

Байден также заявил, что намерен продолжать добиваться завершения операции Израиля в секторе Газа.

"Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы прекратить войну в Газе, вернуть домой всех [удерживаемых движением ХАМАС] заложников, обеспечить мир и безопасность на Ближнем Востоке и положить конец этой войне. Мы также работаем круглосуточно, чтобы вернуть домой американцев, несправедливо задержанных по всему миру", - отметил президент США.

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Версия на азербайджанском языке Bayden xalqa müraciət edib, amerikalıları prezident seçkilərində Harrisi dəstəkləməyə çağırıb

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