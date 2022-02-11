Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Военные США ни при каком сценарии развития событий в Украине не будут отправлены туда.
На вопрос ведущего, какой сценарий может побудить главу Белого дома к тому, чтобы направить американские войска для эвакуации граждан США из Украины, Байден ответил, что "такового (сценария) нет", и добавил, что, "если американцы и Россия начнут стреляют друг в друга, это означает мировую войну".
Байден призвал американцев, находящихся в Украине, немедленно покинуть эту страну.
"Американские граждане должны уехать сейчас же", - сказал он.