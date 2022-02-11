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Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину Военные США ни при каком сценарии развития событий в Украине не будут отправлены туда.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 03:59
Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Военные США ни при каком сценарии развития событий в Украине не будут отправлены туда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден в интервью, фрагмент которого был опубликован в четверг телеканалом NBC.

На вопрос ведущего, какой сценарий может побудить главу Белого дома к тому, чтобы направить американские войска для эвакуации граждан США из Украины, Байден ответил, что "такового (сценария) нет", и добавил, что, "если американцы и Россия начнут стреляют друг в друга, это означает мировую войну".

Байден призвал американцев, находящихся в Украине, немедленно покинуть эту страну.

"Американские граждане должны уехать сейчас же", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bayden amerikalıları dərhal Ukraynanı tərk etməyə çağırıb

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