Байден призвал американцев не ездить в Украину

Президент США Джозеф Байден подтвердил исчезновение трех американских военных, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины в войне против Российской Федерации.
Как передает Report, об этом сообщает агентство
Байден заявил, что его проинформировали о пропавших американских граждан.
"Меня проинформировали. Мы не знаем, где они, но я хочу повторить: американцам сейчас не стоит ехать в Украину. Скажу еще раз: американцы не должны ехать в Украину сейчас", - сказал он.
Напомним, два американца, воевавшие на стороне Украины, исчезли во время боевых действий в Харьковской области. Они могли попасть в плен россиянам.
Позже Госдеп отметил о третьем пропавшем американце на войне.