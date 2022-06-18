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Байден призвал американцев не ездить в Украину

Байден призвал американцев не ездить в Украину Президент США Джозеф Байден подтвердил исчезновение трех американских военных, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины в войне против Российской Федерации.
Другие страны
18 июня 2022 г. 05:40
Байден призвал американцев не ездить в Украину

Президент США Джозеф Байден подтвердил исчезновение трех американских военных, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины в войне против Российской Федерации.

Как передает Report, об этом сообщает агентство CNN.

Байден заявил, что его проинформировали о пропавших американских граждан.

"Меня проинформировали. Мы не знаем, где они, но я хочу повторить: американцам сейчас не стоит ехать в Украину. Скажу еще раз: американцы не должны ехать в Украину сейчас", - сказал он.

Напомним, два американца, воевавшие на стороне Украины, исчезли во время боевых действий в Харьковской области. Они могли попасть в плен россиянам.

Позже Госдеп отметил о третьем пропавшем американце на войне.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "Amerikalılar Ukraynaya getməməlidir, bir də deyirəm - getməməlidir"

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