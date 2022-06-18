Байден призвал американцев не ездить в Украину

Президент США Джозеф Байден подтвердил исчезновение трех американских военных, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины в войне против Российской Федерации.

Президент США Джозеф Байден подтвердил исчезновение трех американских военных, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины в войне против Российской Федерации.

Как передает Report, об этом сообщает агентство CNN .

Байден заявил, что его проинформировали о пропавших американских граждан.

"Меня проинформировали. Мы не знаем, где они, но я хочу повторить: американцам сейчас не стоит ехать в Украину. Скажу еще раз: американцы не должны ехать в Украину сейчас", - сказал он.

Напомним, два американца, воевавшие на стороне Украины, исчезли во время боевых действий в Харьковской области. Они могли попасть в плен россиянам.

Позже Госдеп отметил о третьем пропавшем американце на войне.