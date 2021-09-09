Байден предложит провести международный саммит по реагированию на пандемию

Ожидается, что администрация Байдена предложит провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию COVID-19 и глобальным усилиям по вакцинации.

Ожидается, что администрация Байдена предложит провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию COVID-19 и глобальным усилиям по вакцинации.

Сообщает Report со ссылкой на Politico.

Хотя большая часть речи Байдена будет направлена на внутренние меры по борьбе с коронавирусом, предполагается, что будет также подчеркнута необходимость расширения глобального сотрудничества и работы по устранению неравенства в развивающихся странах.

Среди тем для обсуждения - пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличения поставок кислородных масок в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с COVID-19.

Предполагается, что Саммит будет приурочен к заседаниям Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций во второй половине сентября.