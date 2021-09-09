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Байден предложит провести международный саммит по реагированию на пандемию

Байден предложит провести международный саммит по реагированию на пандемию Ожидается, что администрация Байдена предложит провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию COVID-19 и глобальным усилиям по вакцинации.
Другие страны
9 сентября 2021 г. 10:56
Байден предложит провести международный саммит по реагированию на пандемию
Джозеф Байден

Ожидается, что администрация Байдена предложит провести международный саммит, посвященный реагированию на пандемию COVID-19 и глобальным усилиям по вакцинации.

Сообщает Report со ссылкой на Politico.

Хотя большая часть речи Байдена будет направлена на внутренние меры по борьбе с коронавирусом, предполагается, что будет также подчеркнута необходимость расширения глобального сотрудничества и работы по устранению неравенства в развивающихся странах.

Среди тем для обсуждения - пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличения поставок кислородных масок в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с COVID-19.

Предполагается, что Саммит будет приурочен к заседаниям Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций во второй половине сентября.

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Версия на английском языке Biden to propose holding international pandemic response summit
Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden pandemiya üzrə beynəlxalq zirvə görüşü keçirməyi təklif edəcək

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