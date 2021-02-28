Байден признался, что поручил нанести удар по проиранским силам

Проиранские группы, по объектам которых 26 февраля Вооруженные силы США нанесли авиаудар в Сирии, планируют напасть на американских военнослужащих в данном регионе

Проиранские группы, по объектам которых 26 февраля Вооруженные силы США нанесли авиаудар в Сирии, планируют напасть на американских военнослужащих в данном регионе.

Как передает Report, об этом говорится в тексте уведомления, которое президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отправил в Конгресс США. Документ был распространен пресс-службой Белого дома.

Американский лидер в соответствии с законом уведомляет в нем Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что "точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном негосударственными группами ополчения", был нанесен по его указанию. Политик отмечает, что данные "негосударственные группы" принимали участие в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

"Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем", — заявил Байден.

В ночь на 26 февраля США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.